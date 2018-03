Pub

São suspeitos de estarem envolvidos em assaltos semelhantes nas zonas norte e centro do país

Os três suspeitos detidos pela PSP por terem assaltado uma carrinha de transporte de tabaco em Loures ficaram em prisão preventiva, indicou hoje aquela força de segurança.

Os três detidos, que foram presentes a um juiz de instrução criminal, faziam parte de um grupo que na quarta-feira assaltou, em Loures (distrito de Lisboa), uma carrinha de transporte de tabaco com recurso a caçadeiras, tendo ainda a PSP identificado e constituído arguido um outro homem.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP adianta que os arguidos são também suspeitos de estarem envolvidos em diversos assaltos a carrinhas de transporte de tabaco nas zonas norte e centro do país.

A PSP explica que o grupo de assaltantes abordou o condutor de uma carrinha de transporte de tabaco, após esta ter sido reabastecida num estabelecimento comercial no concelho de Loures.

Para o assalto foi utilizado uma caçadeira de canos serrados que foi apontada à cabeça do condutor.

Segundo a polícia, os assaltantes, após terem colocado o tabaco para uma outra viatura, iniciaram uma fuga, tendo a PSP começado de imediato uma perseguição que terminou na Amadora, com a interceção dos suspeitos e localização da arma e do tabaco numa casa.

No âmbito desta operação, a PSP apreendeu uma espingarda de canos cerrados, uma viatura ligeira, 382 euros em dinheiro, 1.213 maços de tabaco de diversas marcas, com o valor de cerca de seis mil euros, e diversos artigos envolvidos no roubo (pé de cabra, luvas, gorros e sacos de plástico).