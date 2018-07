Marcelo quer jovens em Madrid como "embaixadores qualificados" de Portugal

O Presidente da República encontrou-se, esta terça-feira, em Madrid com cerca de 80 jovens portugueses "muito habilitados" a quem incentivou a serem "embaixadores qualificados" de Portugal em Espanha.

"Estão a ter uma oportunidade única" e que devem aproveitar "como se fosse o último dia da vossa vida", disse Marcelo Rebelo de Sousa a um grupo de jovens portugueses, na sua grande maioria estudantes universitários em mestrados ou trabalhadores em grandes empresas e multinacionais.

No encontro na embaixada de Portugal em Madrid, o chefe de Estado sublinhou que aqueles jovens vivem numa época em que lhes é possível terem "qualificações excecionais", que eram mais difíceis de obter na "geração" de Marcelo Rebelo de Sousa.

"O vosso mundo é diferente do meu na vossa idade", disse o Presidente português antes de cumprimentar um a um os jovens portugueses.

Segundo fontes diplomáticas, a emigração de jovens portugueses para Madrid é mais qualificada do que noutros locais, e tem pouco a ver com a emigração tradicional.

"É um Presidente muito simpático, interessante e conectado com as pessoas", disse à agência Lusa um desses jovens, estudante do mestrado em economia.

O Presidente português cumpre, esta terça-feira, o segundo dia da sua visita de Estado a Espanha e, depois de esta manhã ter participado num encontro empresarial entre os dois países, tem ainda previsto reunir-se com o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, e discursar numa sessão conjunta das duas câmaras das cortes (parlamento e senado).

A visita termina na quarta-feira com uma deslocação a Salamanca, onde vai estar acompanhado pelo rei Felipe VI durante parte do dia.