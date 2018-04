Marcelo Rebelo de Sousa com a família de Renato Silva

O chefe de Estado português fez questão de ir a Paris, ao centro hospitalar francês onde está internado o jovem lusitano. "Está em franca recuperação", disse

Marcelo Rebelo de Sousa visitou esta segunda-feira o jovem português que foi baleado no atentado terrorista em França, a 23 de março, aproveitando estar em Paris para a comemoração do centenário da batalha de La Lys, da I Grande Guerra. "Eu irei daqui a Perpignan ver esse ferido que está a recuperar. Vou abraçar o português e a sua família", disse aos jornalistas nas cerimónias.

Se bem o disse, melhor o fez.

No centro hospitalar onde Renato Silva está internado, o Presidente confraternizou também com os pais do jovem. O momento foi captado para a posteridade numa fotografia. Ou não fosse Marcelo o maior dos fãs das "selfies".

A imagem foi partilhada através da rede social Facebook na página Lusitanos do Mundo.

"Renato Silva (em branco à direita), o jovem português que estava em coma depois de ter recebido um tiro na cabeça durante o atentado de Trèbes. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, a visitar este no hospital! É bom vê-lo a sorrir depois desta prova! Força Renato! Grande presidente", lê-se na legenda da publicação.

Isso confirma a observação que o chefe de Estado fez à saída da visita. "Está em franca melhoria".

Os ataques que ocorreram em 23 de março em Carcassonne e Trèbes, no sul de França, provocaram cinco mortos, incluindo o atacante, e 15 feridos.