Pós-operatório de Marcelo Rebelo de Sousa sem problemas

A recuperação de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi operado esta quinta-feira a uma hérnia umbilical, está a decorrer sem problemas. Segundo uma nota publicada no site da presidência, o chefe de Estado passou bem a noite e poderá ter alta antes da passagem de ano.

"Passou uma noite tranquila e acordou muito bem disposto com os parâmetros vitais completamente normais", lê-se no comunicado assinado por Eduardo Barroso, Diretor da Área de Cirurgia do Centro Hospitalar de Lisboa Central, que operou o presidente da República. "O pós-operatório está a decorrer sem problemas, prevendo-se que possa ter alta antes da passagem de ano, mas tudo depende da evolução do pós-operatório", acrescenta.

A nota recorda que a intervenção cirúrgica de Marcelo "demorou cerca de hora e meia e decorreu sem intercorrências" e que após ter recuperado da anestesia geral o presidente foi transportado para o quarto pelas 19:00.

Depois disso, segundo uma outra nota da presidência, Marcelo promulgou quatro diplomas.

Entretanto, hoje, o presidente já recebeu várias visitas, nomeadamente Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, do Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, e de Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República.

O próximo boletim clínico será emitido amanhã.