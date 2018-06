Pub

Chefe do Estado angolano desloca-se ao Parlamento Europeu na próxima semana

O presidente angolano vai reunir-se com eurodeputados portugueses durante a sua estada em Estrasburgo na próxima quarta-feira, disseram esta quinta-feira fontes diplomáticas ao DN.

O encontro, cuja preparação está a cargo do embaixador de Angola em França, João Miranda, vai realizar-se à margem da visita que João Lourenço fará ao Parlamento Europeu no fim da atual sessão legislativa.

João Lourenço, que recebeu esta quinta-feira em Luanda o presidente do PSD, Rui Rio, torna-se assim o primeiro chefe do Estado angolano a visitar oficialmente o Parlamento Europeu e a discursar no plenário.

A visita coincide com a presidência angolana do órgão de cooperação nos domínios político, de defesa e segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Segundo uma nota do Parlamento Europeu, João Lourenço deverá abordar temas como as relações e a cooperação entre União Europeia e Angola em vários domínios, o desenvolvimento, as migrações e a promoção da estabilidade e da paz no continente africano.

A parceria entre Angola e a UE tem por base o Acordo de Parceria de Cotonu ACP-UE, que expira em fevereiro de 2020 e cujas negociações para a sua renovação deverão iniciar-se em agosto. Com Lusa