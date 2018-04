Pub

Marcelo Rebelo de Sousa expressou solidariedade com as vítimas da explosão da fábrica de material pirotécnico, em Penacova, que provocou um morto e 21 feridos, três dos quais em estado grave. O acidente aconteceu esta quarta-feira, pouco depois do meio-dia.

O Chefe de Estado visitou os feridos no Hospital de Coimbra. Aos jornalistas aproveitou para elogiar a rápida resposta dos serviços de saúde.

"Vim do Porto [onde visitou a ala feminina do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos] e passei por Coimbra e vim ver. De facto, as nossas estruturas de saúde souberam estar a altura da situação de emergência. a capacidade de resposta foi imediata e com um numero elevado e simultaneo. Dirão os especialistas, que nao é o meu caso, mas felizmente, não são muitos feridos e a maioria não é grave. Já falei com o dono da empresa pirotecnia, ainda não consegui falar com a familia da vitima mortal. Mas fica aqui uma palavras de solidariedade. É gente muito rija".