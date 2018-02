Pub

As datas da visita constam no projeto de resolução, votado esta sexta-feira, para permitir a deslocação do presidente português

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz uma visita de Estado à Grécia de 12 a 14 de março, a convite do seu homólogo grego.

As datas constam do projeto de resolução que será votado na sexta-feira na Assembleia da República para dar "o assentimento" à deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa, como é habitual.