Marcelo Rebelo de Sousa desmaiou este sábado, à saída de uma visita ao Santuário do Bom Jesus. Primeiro diagnóstico foi de "quebra de tensão"

O Presidente da República a teve esta manhã "uma ligeira indisposição" à saída da Basílica do Bom Jesus. "Por precaução, seguindo conselho médico, deslocou-se ao Hospital de Braga, sendo de esperar uma adaptação do programa previsto para este fim de semana", refere uma nota da Presidência da República.

Fonte oficial de Belém disse ao DN que Marcelo foi ao hospital para confirmar o diagnóstico de quebra de tensão que foi feito no local pelo INEM, sempre em coordenação com o médico da Presidência.

O desmaio de Marcelo Rebelo de Sousa ocorreu às 12:48 durante uma visita ao Santuário. A causa do desmaio foi atribuída ao forte calor que se sente hoje em Braga, para onde estão previstos 37 graus. Aliás, poucos minutos depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter desmaiado, fonte da presidência da República, disse ao DN que o chefe de Estado "teve uma indisposição provavelmente originada pelo calor".

Marcelo teve uma quebra de tensão, desmaiou e foi levado em braços. Foi assistido no local pelo INEM no Hotel do Templo, em frente ao santuário, primeiro por uma viatura de emergência médica e depois por uma ambulância do INEM. Após ser visto pelos médicos, ficou a descansar no hotel, mas por precaução foi decidido levá-lo ao hospital.

Menos de uma semana depois da formalização da candidatura das Festas de São João de Braga a Património Cultural Imaterial, Marcelo Rebelo de Sousa tinha previsto passar hoje o dia na cidade, começando por visitar o Santuário do Bom Jesus do Monte ao final da manhã.

A agenda presidencial previa a abertura oficial das Festas de S. João, uma visita ao "Braga a Sorrir", no antigo Hospital de S. Marcos e terminava com a inauguração de estátua a S. João na Rotunda do Parque da Ponte, às 19 horas. Conforme a nota da Presidência, são esperadas alterações nos programas previstos para este fim de semana.