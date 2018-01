Pub

Francisco Rodrigues dos Santos foi distinguido na categoria Direito & Política. Existem mais três portugueses distinguidos pela revista

O Presidente da Juventude Popular (JP), Francisco Rodrigues dos Santos, acaba de ser anunciado oficialmente em Londres, pela revista Forbes, como um dos 30 jovens mais brilhantes, inovadores e influentes da Europa, com menos de 30 anos, na categoria Direito & Política.



"A Lista dos '30 under 30', nomeados pela Revista Forbes, representa as 'rising stars' no quadro da diversidade europeia, escolhidos entre milhares de jovens promissores, empenhados a desafiar o 'statuos quo' para criar um futuro melhor", escreveu o líder da JP no Facebook.



Francisco Rodrigues dos Santos é o único Português a figurar nesta categoria.

Mais três portugueses distinguidos pela Forbes

Mas não é só no Direito & Política que os jovens portugueses são distinguidos. Também na arte e no empreendedorismo os portugueses estão a dar cartas de acordo com a Forbes.

Marcelino Sambé, bailarino de 23 anos, e Filipa Neto e Lara Vidreiro, fundadoras da Chic By Choice, uma loja de aluguer de vestidos de luxo, foram também distinguidos nas suas áreas respetivas.

