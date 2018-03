Pub

Presidente não seguia na viatura

Um carro da segurança do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, sofreu um "pequeno acidente" de viação, revelou esta segunda-feira a Presidência da República, referindo que o Presidente não estava na viatura e que não houve feridos.

Esta ocorrência foi divulgada no portal da Presidência da República na Internet, através de uma nota intitulada "Pequeno acidente com viatura da segurança do Presidente da República", na qual se lê: "Esta manhã uma viatura afeta ao serviço de segurança da Presidência da República foi interveniente num acidente de viação do qual não resultaram feridos, apenas danos materiais".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "que não estava na deslocação, foi imediatamente informado", lê-se na mesma nota.