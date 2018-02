Pub

Viajantes colocaram-na em 12º lugar na lista

A Praia da Falésia, em Olhos de Água (Albufeira), no Algarve, está na lista deste ano das "25 Melhores Praias do Mundo" do Trip Advisor, escolhidas pelos viajantes.

A praia portuguesa está entre as 15 melhores - ficou em 12º lugar - num anúncio que feito esta quarta-feira pela plataforma, que refere a melhor altura para a conhecer: "entre abril e outubro".

No site do TripAdvisor, a praia conta com 4 048 avaliações e com uma pontuação de 4, 5 (em 5), com 65 por cento dos viajantes a atribuirem-lhe a classificação "Excelente".

Em primeiro lugar na lista ficou a Grace Bay, nas Ilhas Turcas e Caicos, no Mar do Caribe.

