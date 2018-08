Portugueses são os que mais bebem vinho por pessoa no mundo

Se Espanha lidera na exportação, no consumo do vinho Portugal destaca-se. Os dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) revelam que os portugueses são os que mais bebem por pessoa e ano.

Os números apresentados pela OIV referem que os portugueses consomem 51,4 litros de vinho por pessoa ao ano. Portugal é, assim, líder destacado neste segmento do consumo. Em Espanha, por exemplo, são bebidos 25 litros por habitante ao ano.

A nível mundial, o consumo em 2017 situou-se nos 243 milhões de hectolitros, mais um milhão do que no ano anterior. Os Estados Unidos lideram no consumo total de vinho, com 32,6 milhões de hectolitros. Segue-se a França (27 milhões), Itália (22,6 milhões) e Alemanha (20,2 milhões).

Já Portugal registou um consumo total de vinho de 4,5 milhões de hectolitros em 2017.

Mas se o consumo aumentou, o mesmo não se pode dizer da produção mundial de vinho.

Os dados da OIV revelam que no mundo foram produzidos 250 milhões de hectolitros de vinho em 2017, o que representa uma diminuição de 8,6% face ao ano anterior. Segundo a organização, esta produção "historicamente baixa" está relacionada com as "condições atmosféricas adversas".

Itália, França, Espanha e EUA são os quatro países que produziram cerca de metade de todo o vinho do mundo no ano passado. A Itália lidera a lista com um total de 42,5 milhões de hectolitros. Portugal ocupa a 11.ª posição com a produção de 6,6 milhões de hectolitros de vinho em 2017.

Em 2017, Portugal foi o 9º maior exportador de vinho

De acordo com o documento, o nosso país está na lista dos 10 países com o maior volume de exportações de vinho. Ocupa a nona posição com 3 milhões de hectolitros vendidos no ano passado. Um número que representa um aumento face a 2016, ano em que Portugal vendeu 2,8 milhões de hectolitros.

O nosso país está igualmente no nono lugar, em relação aos valores de exportações, com 752 milhões de euros.

A Espanha mantém-se na liderança com 22,1 milhões de hectolitros vendidos. Seguem-se Itália (21,4 milhões), França (15,4 milhões) e Chile (9,8 milhões).