Língua portuguesa foi acrescentada ao programa americano de Educação, sendo considerado idioma relevante para a Segurança Nacional e a prosperidade da economia do país

O português foi adicionado ao programa americano de Bolsas de Estudo em Línguas Críticas. Trata-se de um programa do Departamento de Estado dos Estados Unidos e que é apoiado pelos concelhos para a Educação.

Esta decisão foi anunciada no encontro do Palcus - Portuguese American Leadership Council, que está a fazer a primeira conferência nacional em Washington.

A nomeação do Português como "língua crítica" faz que com seja possível a estudantes americanos estudarem num país onde se fala essa língua, com bolsa de estudo paga pelo estado. Torna-se por isso importante para a divulgação do português no mundo - e sobretudo no mundo anglosaxónico.

Os Estados Unidos escolhem as "línguas críticas" por serem importantes para a Segurança Nacional e para a prosperidade economia. É ainda relevante no sentido de preparar os estudantes americanos para um ambiente de trabalho globalizado.

