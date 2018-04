Pub

Homem de 26 anos foi uma das vítimas do ataque em Trèbes e Carcassonne

Renato Silva, o português baleado no ataque terrorista em Carcassonne a 23 de março, já saiu do coma e está a progredir.

A notícia, avançada pelo Expresso, foi confirmada pelo DN junto de fonte da Secretaria de Estado das Comunidades.

O jovem tinha sido colocado em coma para a realização de exames. Segundo o Le Parisien, que cita a família, Renato Silva conseguiu expressar-se e mover-se. O português de 26 anos ficou com uma bala alojada no cérebro, sendo ainda desconhecidas as consequências deste ferimento.

Renato Silva estava no carro que Radouane Lakdim roubou antes de atacar o supermercado. Três pessoas acabaram por morrer neste ataque. O autor do atentado foi abatido pela polícia.

Renato Silva emigrou há três anos, depois de acabar os estudos, para se juntar aos pais, emigrantes em França.