A produção nacional de azeite volta a ganhar destaque internacional. O azeite produzido pela Sociedade Agrícola Vale do Ouro, em Ferreira do Alentejo, foi eleito o melhor do mundo na categoria de Mild Green Fruitness (frutado verde ligeiro) nos prémios Mario Solinas, do International Olive Council (Conselho Internacional do Azeite).

A lista de vencedores foi divulgada na sexta-feira e os galardões vão ser entregues no dia 29 de junho, em Nova Iorque.

Este ano, Portugal conseguiu quatro distinções. Na categoria de Mild Green Fruitness, o nosso país recebeu o 1.º prémio para o azeite da Sociedade Agrícola Vale do Ouro, o 2.º prémio para um azeite produzido pela Sovena e o 3.º prémio foi para a empresa Fitagro. O 3.º prémio na categoria de Ripe Fruitness (frutrado maduro) foi para o azeite da empresa Elosua.

Também Espanha, que se candidatou com 97 azeites, foi distinguida com quatro galardões. Portugal apresentou-se nos prémios Mario Solinas com 35 azeites. Ao todo estiveram 189 marcas de azeite.