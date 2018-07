Portugal pelo Brasil: as comunidades com a comida em destaque

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, arrancou hoje uma visita que se prolonga até dia 30 de abril às comunidades portuguesas residentes em várias cidades brasileiras.

A deslocação começa em São Paulo, onde o governante participará num evento de promoção da Rota do Azeite e Vinhos de Trás os Montes, seguido de um encontro com a comunidade portuguesa. Em Brasília, assistirá ao lançamento de uma reedição fac-similada do livro A Arte da Cozinha, de João da Matta, que no século XIX cozinhou refeições para as famílias real de Portugal e imperial brasileira. A reedição é uma iniciativa do Grémio Literário Português da cidade de Belém do Pará. José Luís Carneiro contactará também com a comunidade portuguesa em São Luís, no Estado do Maranhão. Nesta cidade, estará presente na inauguração de uma nova ala do hospital da Beneficência Portuguesa de São Luís e, também, na cerimónia de assinatura de um protocolo de cedência de um espaço no Convento das Mercês, onde será instalada uma estrutura de promoção cultural de Portugal.

Este convento tem a sua história ligada à vida e obra do religioso e homem de letras português Padre António Vieira, que ali proferiu alguns dos seus sermões. O périplo terminará com a primeira visita de José Luís Carneiro à comunidade portuguesa na cidade de Manaus. A passagem por esta cidade, situada na Amazónia, inclui, entre outras iniciativas, a participação no II Encontro de Associações Portuguesas do Norte do Brasil.

Veja aqui o programa completo da visita.