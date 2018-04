Pub

IPMA confirma que o território português já não está em seca. Precipitação de março foi quatro vezes superior ao valor médio mensal

A chuva de março tirou o país da seca meteorológica em que se encontrava há quase um ano - desde abril de 2017. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere também, em comunicado, que este foi o segundo mês de março mais chuvoso desde 1931. "O valor médio da quantidade de precipitação em março, 272 mm, foi cerca de 4 vezes o valor médio mensal", refere o instituto.

A quantidade de precipitação foi tal, que em algumas estações meteorológicas foi mesmo o março mais chuvoso desde que há registo. A chuva trouxe também a boa notícia de que o continente deixou de estar em seca meteorológica. "A ocorrência de valores muito elevados da quantidade de precipitação em todo o território do continente, tiveram como consequência o final da situação de seca meteorológica que se verificava desde abril de 2017; apenas uma pequena região no sotavento algarvio ainda se encontra na classe de seca fraca (0.1% do território)."

Da seca passou-se à chuva. "A 31 de março de 2018, 2% do território estava na classe de chuva severa, 36% na classe de chuva moderada, 52% na classe de chuva fraca e 10% na classe normal". Março sobressai ainda por ser o mais frio desde 2000. "O valor médio da temperatura máxima do ar, inferior ao valor normal em cerca de 2.6 °C", pode ler-se no comunicado divulgado na página do IPMA.

O mau tempo estendeu-se ao mês de abril. A semana começou com chuva que se vai manter, pelo menos, até quarta-feira.