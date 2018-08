Convidado do congresso do PS, Alcino Nguenha, do comité central da Frelimo falou do processo de paz em Moçambique. "Para nós é muito importante que o povo português tenha solidariedade connosco em relação a este processo de paz".

"Aprendemos neste congresso que estamos num processo evolutivo, naturalmente que a situação de Portugal é um bocadinho mais avançada, muito mais complexa, mas muito interessante", comentou. Acrescentando que com "estas lições do Partido Socialista teremos plataformas importantes para resolver os nossos problemas". Com o objetivo de "uma sociedade desenvolvida, de bem-estar, inclusiva em que é o interesse e o desejo de todos os povos do mundo".