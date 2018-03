Pub

Associações da PSP e GNR admitem que descontentamento dos agentes terá estado na origem da quebra superior a 50% nas coimas passadas aos automobilistas

As multas passadas pela PSP, GNR e polícias municipais a automobilistas baixaram 55% no ano passado, revelam dados divulgados hoje pelo JN. Uma redução que, de acordo com responsáveis das associações profissionais da PSP e da GNR ouvidos por aquele jornal, será justificada pelo "desânimo" e pela "insatisfação" dos agentes responsáveis pela fiscalização do trânsito.

Em 2016, estas entidades tinham passado quase dez milhões de multas (9 784 913), número que baixou drasticamente para os 4393 257 no ano passado.