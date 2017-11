Pub

Lista foi consultada apenas por magistrados e comissões de menores, nos dois anos de existência. E é cada vez menos utilizada

PSP, GNR ou Polícia Judiciária, nenhuma destas forças consultou o registo criminal com a lista de condenados por pedofilia, nos dois anos da sua existência, noticia o jornal Público. A lista criada para uso dos órgãos de investigação criminal tem vindo a ser cada vez menos consultada.

Ao Público, a GNR e PSP confirmam que nunca recorreram ao registo. E algumas fontes questionam mesmo a utilidade e visibilidade desta lista criada para prevenir este tipo de crimes, quando Paula Teixeira da Cruz.

Os dados do Ministério da Justiça (MJ) indicam que a lista foi consultada 150 vezes no primeiro ano (de novembro 2015 a novembro de 2016) e apenas 39 vezes no ano seguinte. Atualmente há no registo 5033 nomes, menos do que há um ano, quando eram 5739. Já que dependendo da pena a que foram condenados, os nomes são limpos passado alguns anos.

Entre os pedidos de consulta, 151 consultas não encontram o nome que procuravam e apenas 38 estavam já na lista.