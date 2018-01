Pub

Homem de 40 anos terá matado a mãe de 75 com arma branca

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 40 anos, suspeito de matar a mãe, em Paço de Arcos, concelho de Oeiras, cujo corpo foi encontrado na residência a 11 de janeiro deste ano, anunciou hoje a polícia.

"Os factos terão sido cometidos no passado dia 14 de dezembro, no interior da habitação compartilhada pelo presumível autor e a vítima, sua mãe, de 75 anos de idade, em Paço de Arcos -- Oeiras. Aparentemente por motivos fúteis, o detido terá desferido vários golpes com arma branca no corpo da vítima, vindo a provocar a sua morte", refere a PJ, em comunicado.

A septuagenária foi encontrada morta em casa na tarde de 11 de janeiro deste ano, dia em que a PJ começou a investigar os contornos da morte, disse nessa ocasião fonte policial à agência Lusa, acrescentando que a vítima morava com o filho.

Após os factos, refere ainda o comunicado da PJ, "o presumível autor continuou a viver na residência, na presença do cadáver, acabando por a abandonar no final do mês (dezembro)".

O homem foi detido "por fortes indícios da prática de um crime de homicídio", no distrito de Lisboa.

O arguido vai ser agora presente a um juiz para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.