Pode ter morte assistida alguém que ficou inconsciente?

Isabel Moreira e Maria Antónia Almeida Santos (ao centro) serão as principais autoras do projeto do PS

Processo legislativo da eutanásia vai estar concluído no Parlamento até às férias do verão. PEV também vai ter projeto, juntando-se assim ao PAN, BE e PS. Voto comunista é a grande incógnita

E se um doente que pediu para ter morte assistida ficar inconsciente já com o procedimento autorizado e com data marcada? Pode a eutanásia ser-lhe ministrada mesmo assim?

Esta é uma das principais diferenças entre os projetos de lei sobre morte assistida que vão ser discutidos (ainda sem data marcada) no Parlamento.

No do PAN é impossível. Diz o projeto: "Nos casos em que o doente ficar inconsciente antes do momento do cumprimento da morte medicamente assistida, o procedimento é interrompido, só prosseguindo nos casos em que o doente recupere a sua consciência e manifeste vontade de prosseguir com o pedido." E reitera: "Independentemente do pedido reiterado de morte medicamente assistida por parte do doente, ao longo do processo, este não poderá ser administrado a pessoa que se encontre inconsciente."

Contudo, no do Bloco de Esquerda já não é bem assim. Ou melhor: foi assim mas deixou de ser à medida que os bloquistas avançaram de um anteprojeto para um projeto (entregue anteontem na mesa da Assembleia da República). Na primeira versão, o BE defendia exatamente o mesmo que o PAN. Depois iniciou um processo de consultas pelo país fora e na sequência disso evoluiu: poderá ser ministrada uma morte assistida a um doente que entretanto tenha ficado inconsciente se este, antes, tiver determinado isso no seu testamento vital.

Assim, o PS irá agora "desempatar". Os socialistas anunciaram na terça-feira que vão ter um projeto próprio. E, ao que o DN apurou, tudo se encaminha para que o diploma também perfilhe a ideia originalmente defendida pelo PAN: proibição total de morte assistida a quem, mesmo tendo-a autorizado, ficar entretanto inconsciente. Neste caso, só se o doente recuperar a consciência e reafirmar a vontade de ter morte assistida

Ontem, numa reunião da bancada do PS, a deputada Maria Antónia Almeida Santos explicou a quem deverá poder ministrar-se uma morte assistida, segundo disseram ao DN participantes na reunião: aos que tendo-lhes sido diagnosticada uma doença irreversível estiverem "na plenitude dos seus direitos, conscientes, livres e informados".

O partido avançou para a ideia de ter um projeto próprio sobretudo porque isso foi aprovado numa reunião da Comissão Nacional do partido (órgão máximo entre congressos), sob a forma de uma moção (que teve o voto a favor tanto do líder do partido, António Costa, como do presidente do PS e seu líder parlamentar, Carlos César).

Embora sem datas marcadas, o processo legislativo vai avançando no Parlamento, com a entrega do projeto do Bloco de Esquerda e com o anúncio pelo PS de que também terá uma iniciativa legislativa própria - somando-se estes dois articulados ao que já lá está desde fevereiro de 2017, o do PAN. Ontem, Carlos César anunciou que o projeto do partido será apresentado até ao fim de março, sendo desejável que haja uma votação final até julho.

O que falta saber é se a eutanásia terá maioria para ser aprovada. Se o PCP alinhasse, era garantido, com os votados somados da esquerda parlamentar e do PAN - e somando-se a estes alguns deputados do PSD que são a favor (Teresa Leal Coelho e Paula Teixeira da Cruz, por exemplo).

Só que o PCP não abre o jogo. Diz que está "em reflexão" e daqui não passa (mas o seu parceiro na coligação CDU, o PEV, já fez saber que também vai ter um projeto próprio). No caso de voto contra ou abstenção do PCP, os votos a favor que surgirem da bancada do PSD serão decisivos. O CDS votará contra.