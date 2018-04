Diretora-geral esteve no Parlamento

Diretora-geral da Saúde confirmou possibilidade, no Parlamento

A Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou esta terça-feira, no Parlamento, que pode ser preciso uma terceira dose da vacina do sarampo para reformar a imunização. Esta é uma possibilidade que está a ser estudada por diversos especialistas, acrescentou.

Graça Freitas foi ouvida na Comissão de Saúde, a pedido do PCP e pelo PS. Estão também a ser ouvidos outros sete especialistas sobre o surto de sarampo e vacinação. A bastonária dos enfermeiros, Ana Rita Cavaco, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, e o coordenador da Comissão de Vacinas da Sociedade Portuguesa de Pediatria, Luís Varandas são alguns dos especialistas a serem ouvidos.

O tema do sarampo e da vacinação leva ainda ao Parlamento a bastonária, a coordenadora da Unidade de Missão do Hospital da Estrela, Ana Jorge, e o presidente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida, o médico Jorge Torgal e Filomena Pereira, diretora de serviços de educação especial e de apoios socioeducativos são os outros convidados dos deputados da comissão parlamentar da Saúde.

O surto de sarampo infetou até segunda-feira 86 pessoas, das quais 77 já foram curadas.