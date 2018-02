Pub

Em causa suspeitas dos crimes de peculato de uso, fraude na obtenção de subsídios e falsificação de documentos. Florival Santos Cardoso também tinha a mulher a trabalhar na IPSS, como secretária

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal está a realizar buscas na sede da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) "O Sonho". As buscas decorrem desde as 10.00 desta sexta-feira em três instituições de solidariedade social e em casas particulares ligadas à IPSS.

As suspeitas de peculato de uso, fraude na obtenção de subsídios e falsificação de documentos estão muito centradas na figura de Florival Santos Cardoso, presidente da IPSS "O Sonho" e de outras duas IPSS, que vai ser constituído arguido. As três instituições estão a ser investigadas pela PJ de Setúbal, que desde manhã enviou vários inspetores para buscas a duas casas relacionadas com Florival dos Santos Cardoso e também às instituições.

O alegado esquema é muito parecido com o que foi denunciado relativamente à Raríssimas, sendo que também Florival Santos Cardoso tinha familiares ao serviço da instituição - a mulher trabalha como secretária. Segundo apurou o DN, em causa estará a apropriação indevida de várias centenas de milhares de euros, bem como da venda de bens que foram doados às instituições. Os inspetores vão tentar saber agora por quanto venderam as doações e para onde foi o dinheiro.

Quanto à fraude na obtenção de subsídio e falsificação de documentos, essas suspeitas estão relacionadas com a declaração do número de utentes: declaravam ter mais do que os reais para também receber mais apoio do Estado. O presidente da instituição também é suspeito de usar a bel-prazer um carro de serviço que era de uma das IPSS.

Entretanto, uma nota publicada na página da internet da Procuradoria da Comarca de Setúbal, confirma que "as buscas, presididas pelo Ministério Público e levadas a cabo pela PJ de Setúbal com a coadjuvação da Segurança Social, abrangem também os equipamentos sociais da IPSS e domicílios".

A nota acrescenta que as buscas à IPSS, a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal da Sede da Comarca de Setúbal, surgem na sequência da apresentação de uma "denúncia pela prática dos crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e peculato".

A Segurança Social emitiu também um comunicado onde dá conta que integrou "a equipa conjunta com a Polícia Judiciária que hoje realizaram buscas" à instituição "O Sonho". O Instituto de Segurança Social indica ainda que "encontrando-se o caso em segredo de justiça (...) não poderá pronunciar-se sobre o processo".