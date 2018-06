Pub

A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ tem apenas 33 inspetores em Lisboa, um terço dos anunciados 100, quando foi criada em 2016

O pretexto foram duas grandes operações da Europol de combate às fraudes com meios de pagamento eletrónico, nas quais a PJ participou. Mas o diretor da UNC3T, Carlos Cabreiro, apresentou também algumas novidades sobre a evolução da cibercriminalidade em Portugal.

De acordo com os dados oficiais, as burlas comuns através da internet, devem subir cerca de 300% este ano. Em 2017 foram registados 335 inquéritos desta natureza - principalmente ligados à compra e venda de produtos online - e a projeção da PJ é que cresçam este para 1340. Nos primeiros seis meses do ano já foram abertos 670 inquéritos destas fraudes.

Carlos Cabreiro explica que parte desta subida também se deve ao facto de ter sido "definida melhor a classificação de registo dos cibercrimes e haver casos que estavam noutras categorias".

Apesar deste recrudescimento, no balanço global que foi apresentado, manter-se-á, no entanto a tendência de diminuição dos cibercrimes que se começou a afirmar em 2017 (menos 19,4%), embora, de acordo ainda com as projeções, bastante menos expressiva em 2018 (menos 3%). No ano passado foram investigados pela PJ 9819 casos, em 2016 foram 12190 e a estimativa para 2018 é de 9520.

As "burlas informáticas" são a categoria com o número mais elevado de inquéritos (7 326 em 2917; 3268 no primeiro semestre deste ano e uma projeção de 6538 até final do ano). Encontram-se entre estas investigações os casos de "phishing", através do qual os criminosos obtém dados pessoais, como passwords ou dados bancários, para se apropriarem de valores das vítimas.

Acessos ilegítimos, sabotagem informática, pornografia de menores, injúria, difamação e publicidade caluniosa, reprodução ilegítima, entre outros, são também investigados pela UNC3T.

Um terço dos inspetores prometidos

O responsável da UNC3T disse ao DN que grande parte destes estes crimes são "muito complexos, cada vez mais exigentes de investigar e exigem recursos especializados". Carlos Cabreiro não hesita em confirmar que a unidade precisa de mais gente. "É evidente que são necessários reforços", assinala.

Quando foi criada em 2016, foi prometido pela direção da PJ, na altura liderada por Almeida Rodrigues - substituído este mês por Luís Neves - que a UNC3T deveria ter 100 inspetores. Tem 33 neste momento.

Questionado sobre a taxa de resolução destes inquéritos, a PJ reconhece que apenas 25% seguem com arguidos para a acusação, mas frisa que grande parte são arquivados por "acordo entre as partes".

No seu discurso de tomada de posse, Luís Neves colocou o combate à cibercriminalidade, como uma das suas prioridades.