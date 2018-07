PJ investiga tiroteios entre motards que fizeram cinco feridos

A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada a investigar um caso de disparos e agressões envolvendo dois grupos, um deles de 'motards', registado na terça-feira, à noite, na Maia, que provocou cinco feridos, disse hoje fonte da PSP.

Fonte do Comando da PSP do Porto contou à agência Lusa que o confronto ocorreu pelas 22:40 no cruzamento entre a avenida Germano Vieira e a travessa Muniche, em Gueifães, Maia.

Parte dos envolvidos no incidente seguiam em motociclos.

Do confronto, por razões não adiantadas, resultaram cinco feridos, que foram agredidos ao soco e ao pontapé, necessitando de tratamento no Hospital de São João.

Ainda segundo a PSP, foram efetuados disparos, mas que não atingiram ninguém.

A polícia informou igualmente que foram identificados dois suspeitos.

Por se tratar de um caso que envolve armas de fogo, a investigação transitou para a PJ.