Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária efetuou buscas na Comissão Distrital de Lisboa do PSD e à Concelhia de Lisboa do PS. Em causa estão, entre outras, suspeitas corrupção passiva, tráfico de influência

Além das buscas às estruturas de PSD e PS, o DN que a operação da Unidade Nacional de Combate Corrupção da PJ também decorreu nos serviços centrais da autarquia, no Campo Grande, nos serviços de Urbanismo e irá estender-se às juntas de freguesia do Areeiro, Santo António e Estrela, todas elas lideradas por sociais-democratas.

De acordo com um comunicado da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, estão sob investigação crimes de corrupção passiva, tráfico de influência, participação económica em negócio e financiamento proibido. Nesta operação foram efetuadas 70 buscas domiciliárias e não domiciliárias, incluindo buscas a "escritórios de advogados, autarquias, sociedades e instalações partidárias, em diversas zonas geográficas de Portugal Continental e Açores". Segundo o documento da PGDL as buscas envolveram três juízes de instrução, 12 magistrados do Ministério Público, peritos informáticos e financeiros da Polícia Judiciária, num total de 200 pessoas.

Na investigação, liderada pela seção distrital do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, apurou-se, acrescenta a PGDL, "[...] que um grupo de indivíduos ligados às estruturas de partido político, desenvolveram entre si influências destinadas a alcançar a celebração de contratos públicos, incluindo avenças com pessoas singulares e outras posições estratégicas".

O DN tentou contactar os presidentes das juntas do PSD em causa, mas apenas o de Santo António respondeu. Vasco Morgado negou que tenha sido feita até ao momento qualquer busca na junta a que preside. Das quatro juntas de freguesia do PSD em Lisboa, só a da Belém, liderada por Fernando Rosa, não está visada nesta investigação da PJ.

Fonte oficial do PS confirmou, entretanto à Lusa, que a PJ e o Ministério Público se deslocaram esta manhã à sede do partido e à concelhia de Lisboa. "O PS colaborou em tudo o que lhe foi solicitado pelas autoridades", referiu fonte oficial dos socialistas.

Fonte do PSD também disse à Lusa que que estão a ser realizadas buscas na distrital de Lisboa e nas juntas de freguesia de Santo António, Estrela e Areeiro. Segundo a mesma fonte, estão em investigação alegados "favorecimentos a militantes" do partido, "através de ajustes diretos", para a contratação de pessoal e a adjudicação de serviços a empresas ligadas ou controladas por dirigentes políticos.

O presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando Braamcamp (PSD), confirmou que foi avisado pelo tesoureiro da autarquia de que a PJ estava na junta "a ver contratos".

"Estou agora a dirigir-me para lá. A documentação é pública, não há nada a esconder", disse, às 10:15.

De acordo com a "Sábado", que avançou a notícia, um dos principais visados na operação é o social-democrata Carlos Eduardo Reis, conselheiro nacional do PSD e que controla várias empresas que ganharam adjudicações directas de autarquias controladas pelo PSD e também pelo PS.