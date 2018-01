"Correio de droga" detido com dezenas de cápsulas de heroína

Pub

O homem de 21 anos foi submetido a uma cirurgia e encontra-se em prisão preventiva

A PJ deteve um homem no aeroporto de Lisboa que transportava no interior do organismo várias dezenas de cápsulas, com capacidade para mais de 22 mil doses de heroína, anunciou hoje a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ adianta que, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve, no aeroporto de Lisboa, um homem pela presumível autoria de um crime de tráfico de droga.

Segundo a PJ, o homem, de 21 anos, tinha chegado a Portugal num voo proveniente de um país africano e transportava, no interior do organismo, várias dezenas de cápsulas de heroína, que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, poderia ser repartida pelo menos por 22.080 doses individuais.

A PJ adianta que o detido foi internado numa unidade hospitalar de Lisboa para acompanhamento médico do processo de expulsão das cápsulas com a droga, sendo que parte delas acabariam por ter de ser retiradas com recurso a intervenção cirúrgica.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.