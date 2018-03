A televisão católica privada Angelus TV, sedeada em Fátima, pode encerrar as emissões no próximo dia 15 de abril, se não conseguir encontrar financiamento. A diretora Sandra Dias explicou que o projeto, que se iniciou no dia 2 de maio de 2017, teve como base ser suportado pela publicidade. No entanto, foram encontrando "barreiras" à sua contratação por serem um canal católico. "Muitos empresários não querem associar o seu produto a um canal católico, com receio de estarem a limitar os clientes."

