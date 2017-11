Francisco Pinto Balsemão, fundador do PSD

O militante número um do PSD dá o apoio ao ex-autarca do Porto na corrida à liderança do PSD por considerar que "esta é a melhor solução para o país".

Francisco Pinto Balsemão junta-se assim à lista de apoiantes de Rui Rio. Segundo a própria candidatura este apoio representa uma "marca de intergeracionalidade".

Pinto Balsemão foi um dos fundadores do PSD com Francisco Sá Carneiro, em 1974, liderou o partido entre dezembro de 1980 e fevereiro de 1983. Foi também deputado e vice-presidente da Assembleia Constituinte, em 1975, e deputado da bancada social-democrata em 1979, 1980 e 1985.

Foi ministro de Estado Adjunto, do IV governo constitucional e primeiro-ministro dos VII e VIII governos constitucionais (1981-1983).