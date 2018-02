Pub

O avião ligeiro, ao serviço do Aero Clube de Leiria, fez uma aterragem não programada por falta de combustível

O Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, em Santarém, condenou a uma multa o piloto de avião que, em julho de 2010, efetuou uma aterragem de emergência no IC8, em Ansião, pela prática dolosa de duas contraordenações aeronáuticas civis.

Em comunicado, a Procuradoria do Ministério Público da Comarca de Santarém afirma que, numa sentença proferida no passado dia 2, o piloto foi condenado pelo tribunal (TCRS) a uma coima de 3.600 euros por descolagem em local não certificado sem o conhecimento prévio da Autoridade Aeronáutica e a outra de 2.200 euros por falta de notificação da aterragem de emergência ao então Instituto Nacional de Aviação Civil (atual Autoridade Nacional de Aviação Civil).

Feito o cúmulo jurídico, o TCRS fixou a condenação numa coima única de 4.500 euros e a uma sanção acessória de publicitação da punição da primeira contraordenação referida.

A sentença resultou da impugnação da decisão administrativa proferida pela ANAC, que tinha aplicado ao arguido duas coimas parcelares de 4.000 euros, cumuladas na coima única de 8.000 euros, afirma a nota.

"A posição firmada pelo TCRS na sentença agora proferida foi no sentido propugnado pelo Ministério Público, em sede de alegações", acrescenta.

O avião ligeiro, ao serviço do Aero Clube de Leiria, proveniente da Covilhã, aterrou de emergência no Itinerário Complementar 8 (IC8), próximo da zona industrial de Camporez, em Chão de Couce, no concelho de Ansião, distrito de Leiria, no dia 4 de julho de 2010, pelas 15:45, por ter sido detetada falta de combustível.

Numa notícia publicada na altura, o Correio da Manhã dava conta de que o incidente não causou quaisquer danos, dado que naquele momento não havia trânsito a circular no IC8 e os dois ocupantes do avião -- o piloto-instrutor e um aluno -- também não sofreram qualquer ferimento.

Logo após a aterragem, o avião foi desviado, com a ajuda de populares, para fora das faixas de rodagem, tendo voltado a descolar, depois de reabastecido de combustível, por volta das 19:00, numa estrada particular, paralela ao IC8, de acesso a uma empresa, noticiava o CM.