Homem caiu ao mar em operação de desembarque de navio mercante. Estado do mar impossibilitou o seu salvamento

Um piloto da barra de Lisboa morreu na madrugada desta quarta-feira, ao cair ao mar durante uma operação de desembarque do navio mercante "Singapura Express", disse à Lusa o porta-voz da Marinha. O homem tinha levado o navio até à saída do porto de Lisboa.

Pedro Coelho Dias explicou que a operação de desembarque decorria a sul de Cascais e que, por causa das condições adversas no mar, com ondas de quatro metros, não foi possível aos elementos da embarcação que acompanhavam o piloto alcançá-lo no imediato.

O acidente ocorreu cerca das 1.30 na baía de Cascais, quando o piloto desembarcava do navio "Singapura Express" para a lancha dos pilotos e caiu à água, tendo vindo a falecer, apesar dos esforços e das tentativas de resgate efetuadas. Foram acionados meios da Polícia Marítima e uma embarcação da estação salva-vidas de Cascais, que acabaram por conseguir depois recuperar o corpo.

A vítima foi retirada das águas e o seu corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa.

O Ministério do Mar e a Administração do Porto de Lisboa lamentaram hoje a morte do piloto da barra e anunciaram que está a decorrer uma investigação técnica ao acidente.

Na mesma nota, as duas entidades participam, "com profundo pesar", o "trágico falecimento do piloto da barra Miguel Conceição, ocorrido esta madrugada em serviço", e apresentam as condolências à família.

"Decorre neste momento a investigação técnica para apurar as causas do acidente que levou a esta tragédia", afirmaram, destacando que as tentativas de resgate foram dificultadas pelas condições meteorológicas e pelo estado do mar.