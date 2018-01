Deputados vão debater hoje petição sobre nome do aeroporto do Montijo

Petições com mais de quatro mil assinaturas chegam todas ao plenário, mesmo com temas fora dos poderes dos deputados.

Ninguém quer mudar a lei, mas alguma coisa será feita. O plenário da Assembleia da República discute hoje uma petição (com mais de nove mil assinaturas) sobre um tema em relação ao qual os deputados não têm a menor competência: mudar o nome que o governo propôs para o futuro aeroporto do Montijo (Aeroporto Mário Soares). Todos os deputados sabem que nada podem fazer - mesmo que quisessem -, mas mesmo assim o texto será discutido.

O facto de estarem a ser discutidas no plenário todas as petições que chegam ao Parlamento com mais de quatro mil assinaturas - mesmo aquelas com temas completamente fora das competências parlamentares - já foi objeto, várias vezes, de referências críticas nas reuniões internas dos deputados, nomeadamente na conferência de líderes parlamentares. A propósito da que será hoje discutida no plenário, os chefes das bancadas e o presidente da Assembleia da República já referiram a necessidade de "revisitar" os procedimentos parlamentares. Não estará em causa - pelo menos de acordo com aquilo que o DN ouviu de várias bancadas, nomeadamente PS e PSD (mas também o PCP ou o PEV) - mudar a lei, antes alterar comportamentos dentro da lei que existe.

Progressivamente, foi-se instalando no Parlamento um comportamento do tipo "via verde" para que todas as petições chegadas a São Bento com mais de 4000 assinaturas subissem automaticamente ao plenário para discussão - independentemente do tema. Isso levou a agendamento de textos que os próprios deputados - independentemente das cores partidárias - não levam a sério. Por exemplo, uma petição denunciando os chemtrails (a teoria, altamente valorizada pelos grupos conspiracionistas que abundam na internet, segundo a qual o rasto deixado no céu pelos aviões são de produtos químicos e não de vapor de água condensado). Na discussão no plenário, resumida a seis minutos, os deputados disseram todos que não há qualquer evidência científica da veracidade da tese. Mas ao mesmo tempo sublinharam também que o plenário não podia deixar de dar uma resposta às mais de quatro mil pessoas que assinaram a petição. É que, como resume ao DN o deputado do PS Pedro Delgado Alves, "custa à Assembleia da República mandar para trás uma petição que revela mobilização cívica".

Acontece que, pelo meio, entre assuntos próprios das agendas conspiracionistas ou assuntos de facto relevantes - a eutanásia, por exemplo -, os deputados mobilizam o seu esforço e o seu tempo muitas vezes escusadamente, esforço e tempo dos serviços parlamentares que fazem as primeiras triagens dos documentos que chegam à Assembleia (e tanto podem ser petições de um peticionário só ou de milhares deles). Sintetiza Carlos Abreu Amorim, vice-presidente da bancada do PSD: "A Assembleia da República não pode discutir tudo e um par de botas." E dá o exemplo de uma petição que pedia, em 2014, o afastamento de José Sócrates do comentário político na RTP 1 - algo, evidentemente, totalmente alheio a qualquer poder político (parlamentar ou outro).

Assim, acrescenta Heloísa Apolónia, do PEV, o que importa é "afinar os procedimentos" mas tendo a Assembleia da República sempre o cuidado de ser "pedagógica" com os cidadãos que exercem os seus direitos junto dos deputados. Dito de outra forma: o Parlamento, segundo a deputada ecologista, não pode simplesmente meter na gaveta as petições que acha desconformes aos seus poderes; tem também de se esforçar para explicar aos dinamizadores dessas iniciativas porque o fez. E, se necessário e possível, reencaminhar essas pretensões para os departamentos públicos competentes fazendo-lhes o mapa dos procedimentos.

Hoje, quanto à petição que não quer que o futuro aeroporto do Montijo tenha o nome de Mário Soares, o que estará em causa, mais uma vez, é o plenário discutir, com dois minutos por cada grupo parlamentar, uma pretensão em relação à qual a Assembleia nada pode fazer (senão reencaminhar para o governo, que foi quem decidiu).

Há também problemas de linguagem no texto que provocam incomodidade entre os deputados. Na petição, Mário Soares é tratado como "fulano". Antes de o texto chegar ao plenário, uma comissão ouviu não só o principal dinamizador da iniciativa (que sugeriu outros nomes para o aeroporto, como Sacadura Cabral ou Gago Coutinho, Salgueiro Maia ou Jaime Neves) como o próprio presidente da Câmara do Montijo, o qual considerou a petição "extemporânea" por nada estar consolidado quanto à localização de um novo aeroporto na Área Metropolitana de Lisboa. O relator da comissão, um socialista, considerou que o texto reunia condições formais para ele subir a plenário. É o que hoje acontecerá.