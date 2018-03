Pub

"Viatura abandonada" junto ao Banco Portugal levou à criação de um grande perímetro de segurança

O trânsito da Avenida dos Aliados, no Porto, foi cortado em ambos os sentidos na zona da Praça da Liberdade devido ao aparecimento de uma "viatura abandonada suspeita", tendo o perímetro de segurança sido alargado ao fim da tarde, adiantou à Lusa fonte da PSP que diz que o efetivo no terreno é o "adequado".

A agência Lusa constatou no local que o perímetro de segurança está desde as 17:45 a ser alargado pela PSP e as pessoas estão a ser mandadas recuar do zona onde está a viatura suspeita abandonada desde as 15:55, hora em que foi dado o alerta às autoridades.

Um especialista em explosivos analisou a viatura, de acordo com o Jornal de Notícias. Após terem retirado alguns objetos do seu interior, o automóvel foi considerado seguro e, cerca das 19:30, um reboque da PSP foi para o local para remover o veículo.

O alerta de segurança prolongou-se por cerca de duas horas e meia.

Ainda segundo a mesma fonte, a polícia já identificou o proprietário do automóvel. O carro terá sido abandonado por dois homens, dois irmãos, após se ter imobilizado, supostamente, por avaria.

O trânsito, redirecionado devido ao "transtorno" causado pelo perímetro de segurança, esteve cortado numa primeira fase apenas no sentido descendente da Avenida dos Aliados mas desde as 17:45 foi cortado nos dois sentidos na metade inferior da avenida.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.