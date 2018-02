Pub

O diretor do departamento de armas e munições da PSP, superintendente Pedro Moura, diz que, apesar de não haver uma campanha desde 2006 para a entrega voluntária de armas, esta polícia tirou de circulação mais de 100 mil armas de fogo, nos últimos cinco anos.

Que campanhas de desarmamento foram feitas pela PSP e quais os resultados?

Na Lei n.º 5/2006 de 23 de fevereiro, Regime Jurídico de Armas e Munições, foi legalmente prevista uma campanha de entrega voluntária de armas ilegais, por um período de 180 dias, cujo objetivo era a legalização ou entrega voluntária ao Estado, sem consequência penal ou contraordenacional para os seus detentores. O objetivo desta medida era retirar armas ilegais da sociedade civil. Foram entregues nesse período um total de 6.618 armas ilegais, que foram recolhidas pela PSP em 2006/2007, através da entrega voluntária. Apenas cerca de 50% reuniam condições de legalização e manifesto e as restantes reverteram a favor do Estado. Nesta percentagem estavam ainda as armas que o requerente não queria legalizar mas somente entregar ao Estado.

Qual o impacto destas ações na prevenção da criminalidade?

O critério da lei foi a criação de diversas licenças, tendo em conta as necessidades do cidadão e a utilização pretendida para a arma, pelo que estas campanhas têm um impacto reduzido na diminuição da criminalidade, pois apenas quem reunir condições, de acordo com o regime jurídico de armas e suas munições, poderá manifestar as armas. É de referir que quem veio apresentar as armas a manifesto não eram criminosos ou pessoas cuja atividade estivesse relacionada com crimes, porquanto não tinham qualquer interesse em beneficiar desta medida, pois corriam grande risco de as armas virem a ser relacionadas com crimes cometidos anteriormente. Igualmente não tinham interesse em manifesta-las, porque se isso acontecesse, os criminosos teriam de ter licença de uso e porte de arma, facto pouco credível, e as armas passavam a estar legalizadas, logo podiam ser rastreadas. Apesar disso, a verdade é que foram retiradas de circulação mais de 6500 armas, que foram entregues à PSP, e foram legalizadas outras tantas, permitindo conhecer os seus detentores legais e efetuar o seu rastreio, dois aspetos que são positivos no que se refere à prevenção criminal e do seu uso

Porque não foi feita nenhuma campanha desde 2006?

A realização de campanhas para a legalização de armas, carece de autorização legislativa para o efeito, sendo essa mesma autorização normalmente válida para um determinado período. Do ponto de vista legal, não existiu até ao momento mais nenhuma campanha para este efeito. Importará também salientar que a existência de campanhas regulares de legalização de armas, pode, em algumas circunstâncias ou momentos, constituir-se como um vetor fomentador de algum tráfico ou comércio ilegal, com vista ao aproveitamento da possibilidade da sua legalização, pelo que a sua realização deverá ser parcimoniosa. Importa salientar, que apesar de não ter existido mais nenhuma campanha formal de entrega e legalização de armas, a PSP não deixou de realizar, até hoje, inúmeras campanhas de sensibilização para a entrega de armas, designadamente as que são encontradas nos espólios de pessoas falecidas, maioritariamente em situação legal, mas que não podem ser detidas pelos herdeiros para uso e porte e, ainda, relativamente a armas na posse de pessoas que não dispõem de condições de segurança para as deterem, apelando à sua entrega, conseguindo desta forma, colocar em segurança um volume importante de armas e aumentando a prevenção criminal, designadamente por eliminação da possibilidade de furto.

Quais as condições em que as pessoas podiam devolver as armas? Eram alvo de alguma contraordenação?

O objetivo era a legalização ou entrega voluntária ao Estado, sem consequência penal ou contraordenacional para os seus detentores.

Alguma vez foi devolvida alguma arma usada num crime?

A PSP realizou a verificação e peritagem de todas as armas entregues e apenas legalizou as que reuniam condições de manifesto e os seus detentores reuniam condições para a concessão de uma licença de uso e porte de arma de acordo com a classe respetiva.