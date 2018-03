João Oliveira, líder parlamentar do PCP

Comunistas e centristas queriam avançar com iniciativas legislativas conexas. Mas só se fará debate em plenário sobre relatório da Comissão Técnica Independente aos incêndios de outubro

O PCP acusa PS e PSD, "com a decisão empenhada do presidente em exercício", Jorge Lacão, de "capturarem o regimento" da Assembleia da República, "impedindo o agendamento" em plenário de iniciativas legislativas conexas sobre os incêndios para o debate desta quarta-feira.

Também o CDS afirmou que esta decisão "é grave" e "repudiam" a mesma. Do lado do PS, tratou-se de uma "clarificação" do que é o debate de hoje, que não inibe ninguém de falar das suas propostas.

Antecipando-se ao final da conferência de líderes de hoje, o presidente da bancada comunista, João Oliveira, dirigiu-se aos jornalistas para os remeter para a ata da reunião de 20 de fevereiro passado - onde ficou agendado o debate sobre as conclusões do relatório da Comissão Técnica Independente aos incêndios de outubro - na qual se lê que o próprio "concordou que seria adequado remeter esse debate para depois da entrega do relatório".

João Oliveira sublinhou que, segundo o texto da súmula, "o objetivo seria permitir a apresentação e apreciação de iniciativas legislativas conexas com a matéria". Também aí se lê que, "partindo do princípio que o relatório será entregue até 19 de março, o debate sobre incêndios ficou agendado para dia 28 de março".

Agora o líder da bancada comunista afirma que a sua bancada foi impedida de apresentar as suas iniciativas (e o CDS e o PAN, que também têm propostas). O debate vai resumir-se à discussão do texto do relatório.

Esta limitação da agenda, acusa João Oliveira, "não tem qualquer fundamento". O líder parlamentar do PCP notou que "deve ser algum peso na consciência" de socialistas e sociais-democratas sobre as suas "responsabilidades" nos incêndios de outubro. O PCP anunciou que vai "recorrer para plenário" da decisão da conferência de líderes parlamentares.

O líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães, acusou outros grupos parlamentares de não terem feito o "trabalho de casa", ou seja, não tinha propostas para apresentar e assim "beneficiou-se o infrator".

Já o vice-presidente da bancada socialista Pedro Delgado Alves desdramatizou a situação. Para o deputado, tratou-se de um "desencontro" de interpretação sobre "o que ficou agendado" para hoje, notando que se marcou o debate das iniciativas legislativas para "a primeira oportunidade possível", que será a 13 de abril. Delgado Alves notou que já tinha sido assim com o primeiro relatório do incêndio de Pedrógão Grande: primeiro o debate sobre o texto dos especialistas, depois o debate legislativo.

