PCP quer ouvir ministro sobre meios de combate a incêndios

O PCP quer ouvir o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, Mourato Nunes, sobre "a preparação, meios e respostas previstas para a fase mais crítica de incêndios que se aproxima", na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais.

Num requerimento entregue esta sexta-feira de manhã, o grupo parlamentar comunista nota que "informações e relatos" que chegaram aos deputados do partido "dão conta de atrasos que se verificam na preparação da proteção civil para a época mais crítica de incêndios".

Segundo o deputado Jorge Machado, numa intervenção no plenário da Assembleia da República, notou que a discussão sobre a proteção civil "não pode estar refém de calendários mediáticos nem pode ser discutida à margem dos agentes de proteção civil".

"No que à proteção civil diz respeito, estamos piores do que estávamos no ano passado", atirou Jorge Machado, antecipando a entrega do requerimento para ouvir Eduardo Cabrita e Mourato Nunes.