Comunistas lembram que os hospitais do Centro Hospitalar de Lisboa Central têm "12 centros de excelência médico-cirúrgica"

A direção de Lisboa do PCP reiterou esta sexta-feira a necessidade de defesa das unidades de saúde da zona central, um dia depois de o Governo ter anunciado a autorização do lançamento do concurso para o Hospital Oriental.

Num comunicado, "o PCP reafirma a defesa da manutenção e a necessidade da luta contra o encerramento e desmantelamento dos hospitais do Centro Hospitalar de Lisboa Central: São José, Capuchos, Santa Marta, Estefânia, Maternidade Alfredo da Costa e Curry Cabral".

Na nota, os comunistas lembram que estes hospitais, "nos quais se encontram 12 centros de excelência médico-cirúrgica, 44 blocos operatórios, mais de 1.200 camas de internamento", foram reconhecidos com uma certificação internacional de excelência, sendo que o seu funcionamento "é assegurado por 7.100 funcionários".

A Direção do PCP salienta também o facto de estes hospitais serem "centros de referência altamente diferenciados, de prestarem cuidados de saúde especializada, abrangendo uma população muito mais vasta que a da sua respetiva área geográfica, e de serem importantes centros de formação médica pós-graduada".

"Em relação a este processo que tem tido tantas indefinições e contradições", o PCP de Lisboa voltou a defender "o reforço do investimento para melhorar a qualidade do serviço prestado, o fim do desmantelamento em curso destes hospitais, e que o projetado Hospital Oriental de Lisboa venha somar e complementar os cuidados hospitalares já existentes".

No final do Conselho de Ministros de quinta-feira o ministro da Saúde anunciou que o novo Hospital de Lisboa Oriental deverá estar pronto em 2022, depois do "momento histórico" da autorização do lançamento do concurso aprovada na reunião, sendo este investimento uma Parceria Público-Privada (PPP) estrutural.

Sobre a nova unidade, o PCP de Lisboa aponta que "vai existir uma diminuição do número de camas de 1.200 para 875, de 40% dos blocos operatórios, do número de gabinetes de consulta médica sensivelmente na mesma percentagem e uma redução de funcionários em cerca de dois mil".

"Não aceitamos que, a pretexto da chamada 'substituição dos hospitais', o serviço público hospitalar fique com menos trabalhadores, menos equipas médicas, menos equipamento e menos capacidade de resposta, situação que apenas beneficiará o setor privado de saúde", lê-se no comunicado.

Segundo o ministro da Saúde, "o Hospital de Lisboa Oriental irá servir uma população que ultrapassará um milhão de habitantes" e vai substituir quatro velhos edifícios, "alguns deles centenários que não têm hoje nenhuma condição de modernização possível": São José, Santa Marta, Dona Estefânia e Capuchos.

Os comunistas questionam ainda o ministro "porque continuam os Hospitais de São José, Capuchos e Santa Marta na posse da ESTAMO, empresa que serve para alienar património público considerado excedentário", uma vez que o ministro referiu que "em nenhum desses espaços, à partida, será conferida nenhuma utilização especulativa de natureza imobiliária".

O governante apontou também que irá funcionar no Hospital S. José um pequeno polo de apoio à população residente e, no Hospital Dona Estefânia, um espaço relacionado com a criança e com o adolescente.

O concurso internacional autorizado pelo Governo vai ser lançado "dentro de poucas semanas", detalhou Adalberto Campos Fernandes, adiantando que, de acordo com o calendário, "as propostas deverão ocorrer até ao primeiro semestre de 2018 e a construção ocorra entre o final de 2019 e o início de 2022".