Líder comunista, que falava a apoiantes, defendeu ainda a necessidade uma "outra política capaz de dar resposta aos problemas estruturais do país"

O secretário-geral do PCP,. Jerónimo Sousa, advertiu sexta-feira no Barreiro para "uma campanha dos setores mais conservadores e reacionários" com o objetivo de travar as medidas aprovadas nos últimos dois anos para melhorar as condições de vida dos portugueses.

"É necessário prosseguir a luta para romper com a política de direita, responder aos problemas estruturais do país e exigir a concretização das medidas e possibilidades abertas no Orçamento do Estado [para 2018] e de outras que estão para lá das que estão consagradas neste instrumento do Estado", disse Jerónimo de Sousa numa sessão pública no Barreiro, distrito de Setúbal.

"É uma luta que é travada num quadro de evolução que se apresenta agora ainda mais complexo e contraditório neste ano de 2018, como se antevê pelo desenvolvimento da campanha e de ataque concentrado e coordenado das forças do grande capital e dos setores políticos mais conservadores e reacionários visando paralisar qualquer ação de valorização das condições de vida do povo e do país, e impedir novos avanços", acrescentou.

O líder comunista, que falava a cerca de centena de meia de apoiantes na sessão pública "Defender, repor e conquistar direitos - Lutar pela política patriótica e de esquerda", que decorreu sexta-feira à noite na Casa Sindical do Barreiro, salientou, mais uma vez, o contributo do PCP para as conquistas e reposição de direitos, mas defendeu a necessidade de uma "outra política capaz de dar resposta aos problemas estruturais do país".

"Os atrasos e debilidades do aparelho produtivo, bem como a necessidade de elevar a qualidade do emprego e do crescimento económico, a situação de carência dos serviços públicos, a drenagem diária de dezenas de milhões de euros para o estrangeiro em dividendos e juros, os baixos salários e a precariedade, as injustiças e desigualdades sociais, são expressões de uma realidade que exige outras respostas políticas, diferentes daquelas que têm sido aplicadas no país nos últimos anos e que o atual governo do PS, no essencial, mantém", disse.

"Portugal não precisa de se reinventar. Precisa, sim, de seguir um caminho diferente, em rutura com a política de direita", acrescentou o líder comunista.

No encontro do Barreiro, Jerónimo de Sousa, acompanhado por Jorge Cordeiro e pelo deputado João Oliveira, reafirmou também a necessidade de uma renegociação da dívida, tendo em vista a libertação de recursos para promover o desenvolvimento do país.

O líder comunista criticou ainda os "ataques populistas aos partidos", referindo-se à polémica sobre a lei de financiamento dos partidos vetada pelo Presidente da República, e voltou a defender o controlo público dos CTT, lembrando que a empresa se prepara para "encerrar dezenas de postos de atendimento e despedir um milhar de trabalhadores".