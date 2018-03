Pub

A campanha "1000 Árvores - Uma Árvore por Associação" pretende "juntar" os jovens das mil associações de todo o país "na defesa da preservação ambiental"

A freguesia de Cabreiro, no Parque Nacional da Peneda Gerês, será alvo, no sábado, da primeira ação de uma campanha nacional de reflorestação lançada pela Federação Nacional das Associações Juvenis, em parceria com a Quercus, divulgou hoje a organização.

"Temos entre 120 a 130 jovens de associações de todo o país que vão participar na plantação de mais de oito mil árvores numa área com oito mil hectares na freguesia de Cabreiro, concelho de Arcos de Valdevez, uma zonas afetadas pelos incêndios de 2017", afirmou hoje à agência Lusa a vice-presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), Cátia Camisão.

Em causa está a campanha "1000 Árvores - Uma Árvore por Associação", lançada, este ano, pela FNAJ que pretende "juntar" os jovens das mil associações juvenis de todo o país, suas filiadas, "na defesa da preservação ambiental, promovendo uma verdadeira sensibilização, consciencialização e responsabilização para as questões ambientais".

A primeira ação, que vai decorrer no sábado, entre as 10.00 e as 16.00, na aldeia de Cabreiro, no concelho de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, resulta de uma parceria com a associação ambientalista Quercus.

"A FNAJ associa-se à Quercus, que tem o conhecimento e a experiência neste tipo de ações, e vai participar na plantação de árvores autóctones em Cabreiro. Será a primeira iniciativa do nosso projeto que terá continuidade no centro e sul do país", disse a responsável.

A FNAJ elegeu o "Ambiente e a Sustentabilidade" como tema para 2018, visando "a promoção de um conjunto diversificado de ações de plantação e manutenção de espaços florestais, bem como de ideias, atitudes e comportamentos ecologicamente sustentáveis, junto da população jovem".

"O número de inscrições superou as nossas expectativas. Vamos ter em Cabreiro jovens de associações juvenis representativas de todo o país", disse.

A iniciativa daquele movimento associativo juvenil, que representa cerca de meio milhão de jovens, vai contar com a presença, cerca das 14.00, do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, dos diretores do Instituto Português do Desporto e da Juventude, da Agência Nacional Erasmus + Juventude em Ação, da Movijovem, entre outros.