Presidente da comissão parlamentar de Poder Local quer que o governo esclareça quando disponibilizará a informação pedida pelos deputados, bem como a revisão da lei das Finanças Locais

O presidente da comissão parlamentar de Ambiente, Descentralização e Poder Local vai escrever ao governo a pedir esclarecimentos sobre os documentos que foram pedidos pelos deputados, mas que até agora não chegaram à Assembleia da República. Pedro Soares vai também questionar o executivo sobre a proposta de alteração à lei das Finanças Locais, uma peça essencial do processo de descentralização, que também não deu entrada no parlamento.

Como o DN noticiou na última sexta-feira, o governo não disponibilizou até agora a documentação pedida há já sete meses pelos deputados, e que inclui os estudos preparatórios do processo de descentralização, mas também dados sobre os "meios humanos, técnicos, financeiros e organizacionais" que serão transferidos do poder central para o local. Informações que a oposição considera essenciais para poder avaliar, quer a lei-quadro da descentralização, quer a transferência de competências em cada área específica, da saúde à educação, passando pela justiça ou proteção civil - medidas que estão concretizadas em 23 diplomas setoriais que o governo já deu a conhecer ao parlamento. Questionado pelo DN o ministério da Administração Interna, liderado por Eduardo Cabrita, argumentou que já enviou estes 23 documentos, indiciando que nada mais há a entregar. Mas os deputados prometem não se conformar com a resposta. "Como presidente da comissão vou requerer um esclarecimento ao governo", diz Pedro Soares, deputado do Bloco de Esquerda que preside à comissão parlamentar do Poder Local. Berta Cabral, vice-presidente da bancada social-democrata que acompanha este dossier, refere ao DN que, da parte do PSD, a questão será levada à próxima reunião da comissão. O PSD foi um dos partidos que avançou com o pedido de informação, que seria depois aprovado por unanimidade na comissão. A outra iniciativa que deu origem ao pedido aprovado a 6 de junho de 2017 foi apresentada pelo PCP, que quer um estudo de impacto da descentralização, bem como uma "perspetiva de evolução a curto e médio prazo" da passagem de competências para as autarquias. De acordo com o regimento da Assembleia "o Governo e a Administração Pública devem responder com a urgência que a questão justificar, não devendo a resposta exceder os 30 dias".

Outra questão que está a emperrar os trabalhos parlamentares é a proposta de revisão da lei das Finanças Locais, que os vários partidos querem conhecer. Eduardo Cabrita já enviou o documento à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), e à Associação Nacional de Freguesias (Anafre), com quem está agora a discutir os termos da proposta. Mas o documento não foi enviado aos deputados e a oposição em peso já avisou que os trabalhos não avançam sem que esteja em cima da mesa a previsão do pacote financeiro que vai acompanhar a descentralização.

Freguesias querem mais meios

A transferência de novas competências para o Poder Local é um dos temas em discussão no congresso da Associação Nacional de Freguesias (Anafre),que termina hoje em Viseu, um encontro onde os autarcas reclamaram mais meios para as freguesias, pedindo que estas deixem de ser o parente pobre do poder local. O que passa também por alterar o que está previsto no anteprojeto de descentralização relativo às freguesias, que sujeita os poderes a transferir ao acordo entre as juntas e as câmaras municipais. "Chega de sermos os parentes pobres das autarquias, aquilo que aqui foi dito é uma verdade. O que os municípios transportam para as juntas de freguesia é aquilo que eles não querem fazer, é apanhar o animal que está morto na estrada, é ir desentupir a sarjeta", afirmou ontem no congresso o presidente da Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandiz (Vila Franca de Xira), Mário Cantiga.

Outra exigência repetida no congresso passa pela reversão a reorganização administrativa feita em 2013 pelo então ministro Miguel Relvas, e que levou à redução para 3092 das 4259 freguesias então existentes. Na sexta-feira, na abertura do congresso, o secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, expressou aos congressistas a intenção do governo de avançar nesta matéria, afirmando que o próximo passo será "discutir e fixar critérios" de uma nova reorganização. Com Lusa