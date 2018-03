Pub

Líderes parlamentares discutem 21 alterações ao funcionamento dos trabalhos.

A conferência de líderes parlamentares deixou de fora do debate sobre o funcionamento da Assembleia da República a votação por bancada, nas 21 propostas que estão a ser debatidas - de acordo com uma síntese elaborada pelos deputados Duarte Pacheco e Jorge Lacão, a que o DN teve acesso.

Nenhum desses pontos diz respeito à situação em que o Parlamento pode ter uma votação diferente, quando é considerada a representatividade das bancadas, daquela em que seja considerado o voto por deputado, assumindo assim que os parlamentares ausentes votam de acordo com a respetiva bancada.

Esta questão foi colocada a 7 de fevereiro, numa anterior reunião da conferência de líderes, pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, a partir de notícias do DN. Esta é uma das alterações que, a fazer-se, obriga a alterar o regimento do Parlamento, mas a sua alteração não é pacífica e ficou em aberto para reflexão. A avaliar pelo documento que regista as tais 21 propostas para mexer no regimento, não é para já.

A falta de consenso poderia explicar essa ausência mas há vários pontos incluídos no documento que também não são consensuais. O DN procurou uma explicação para a ausência deste ponto junto do secretário da mesa, e um dos autores da síntese, o deputado Duarte Pacheco, mas sem sucesso até ao fecho desta edição.

Na reunião de quarta-feira passada, já foram discutidos os primeiros quatro pontos, e para a próxima quarta-feira, dia 14, foi convocada uma reunião da conferência de líderes para discutir estas propostas. Será a segunda reunião do género. Entre as propostas sem consenso está uma do Bloco de Esquerda para permitir que os autores de petições "apresentem igualmente iniciativas legislativas", ou seja, abrindo capacidade aos cidadãos de apresentarem propostas de lei - para além daquelas iniciativas que são apresentadas pelos vários grupos parlamentares. Uma outra proposta bloquista, que os socialistas também acompanham, defende a criação de uma nova grelha de cinco minutos para cada grupo parlamentar.

O PS também submeteu uma outra proposta ainda sem consenso. Como "há projetos de resolução com proponentes diferentes e objeto semelhante votados em simultâneo", a bancada socialista defende que estes projetos devem "ser submetidos por analogia ao procedimento regimental dos projetos de lei e propostas de lei na parte aplicável: votação na generalidade, especialidade e final global". Com uma exceção apontada pelo PS. Estes projetos não obrigam à "elaboração de notas técnicas e pareceres prévios".

Outro problema identificado que não reúne o entendimento das várias bancadas, e cujo proponente é omisso, é o das "votações de votos orais" que "ocorrem no final de todas as votações". A solução defendida é passajarem a ser "a seguir à votação a que respeita".

Nem todos os pontos têm a indicação de se já há consenso ou não entre os líderes parlamentares. Na síntese distribuída na reunião de quarta-feira passada, há vários espaços em branco, sobretudo nas propostas que o vice-presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão, avançou num documento próprio.

Um ponto em que Lacão propôs alterações e recolheu o acordo dos grupos parlamentares e do deputado único do PAN, André Silva (que também tem assento na conferência), é o da justificação de faltas por motivos de "força maior". A partir de agora, depois de aprovadas estas alterações, os deputados podem justificar essa falta desde que previamente validada pelo presidente da respetiva bancada.

Já a ponderação sobre se a participação numa reunião autárquica é válida como justificação para faltar, como questionou Lacão, caiu nestas propostas. A subcomissão parlamentar de Ética defendeu num parecer, aprovado em fevereiro, que os deputados autarcas vão continuar a poder justificar as suas faltas no parlamento com trabalho político e partidário efetuado nas câmaras e assembleias municipais.