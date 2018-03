Pub

Deputados da Comissão parlamentar de Defesa foram unânimes em aprovar iniciativa que é inaugurada para a semana

A base aérea de Monte Real vai ser a primeira unidade militar a servir de palco para as reuniões descentralizadas da Comissão parlamentar de Defesa, confirmou ontem o seu presidente, Marco António Costa.

"Permite mostrar a nossa proximidade e comprometimento institucional com as Forças Armadas", sublinhou o social-democrata ao DN, acrescentando com uma nota de humor: "Uns falam de descentralização, outros praticam-na."

A visita à base aérea de Monte Real, quarta-feira, inaugura a nova fase da intervenção da 3ª comissão do Parlamento, que incluirá uma reunião formal com o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, precisou Marco António Costa.

Santa Margarida (Exército) será a segunda unidade a acolher uma reunião daqueles deputados, seguindo-se uma da Marinha que poderá ocorrer em instalações dos Fuzileiros (como já esteve previsto, admitiu ainda Marco António Costa).

O deputado explicou que a proposta - aprovada por unanimidade pelos grupos parlamentares com assento naquela comissão - constitui "um sinal de cumplicidade com as Forças Armadas e um sinal do sentido de responsabilidade e atenção" para com os problemas dos militares (efetivos, carreiras, saúde).

José Miguel Medeiros (PS) lembrou haver "responsabilidades acrescidas" da Assembleia da República em relação às Forças Armadas e que este novo modelo é uma "forma simbólica" de assinalar "a proximidade" da Comissão de Defesa à instituição militar. Aliás, realçou o deputado socialista, "estamos a valorizar o papel" das Forças Armadas pois "onde vai a Comissão de Defesa vai o Parlamento".

João Rebelo (CDS) observou que esta opção permite cumprir o plano de atividades da Comissão, que só nos meses de janeiro e fevereiro foram condicionadas pelas jornadas parlamentares de cinco partidos e que envolvem audições suplementares ao ministro da Defesa e ao anterior CEMGFA (realizada há dias) por causa do memorando que os chefes militares enviaram ao Governo por causa da falta de efetivos e de como isso poderia condicionar as missões das Forças Armadas.