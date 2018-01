Pub

Conferência de líderes extraordinária para debater processo legislativo e eventuais alterações ao regimento nas votações

A conferência de líderes parlamentares de ontem agendou uma reunião extraordinária para a próxima semana onde se propõe debater tudo sobre "a melhoria do processo legislativo e o funcionamento do plenário". Entre estas matérias, está a votação por bancada - depois de o DN ter relatado duas situações nas quais o número de aprovações e rejeições esteve em conflito com o resultado declarado pela mesa da Assembleia da República.

O cruzamento da verificação do quórum com o sentido de voto de cada deputado (feito pelo site Hemiciclo.pt) permitiu detetar estas duas incongruências. A 29 de novembro, um projeto de lei do PAN foi chumbado pelo método da representatividade parlamentar (o voto por "levantados e sentados" das bancadas deu esse resultado - eram 107 contra 106), mas, de facto, cruzando com os deputados presentes, o voto teria sido favorável - 99 contra 98. A 23 de janeiro, voltou a acontecer o mesmo com um projeto de resolução do PCP, que foi dado como aprovado quando os deputados presentes votaram 94 a favor e 96 contra.

A conferência de líderes quer promover ainda um debate sobre a melhoria do processo legislativo. O PS tinha já agendado para dia 9 um projeto sobre este tema, que foi retirado, ficando a aguardar o debate que será feito entre os líderes das várias bancadas e a mesa da Assembleia da República, explicou aos jornalistas a deputada socialista Idália Serrão, secretária da mesa.

Também sobre a mesa estarão outras matérias de funcionamento do plenário, como a forma de apresentação de votos de pesar ou congratulação, a antecedência com que se deve apresentar um projeto para agendamento depois de o anunciar ou o que é que constitui matéria conexa relativamente à qual se podem "arrastar" iniciativas depois da marcação de agenda por um grupo parlamentar, avançou a agência Lusa. "Tudo está em aberto", reconheceu aos jornalistas a deputada social-democrata Emília Santos, uma das vice-secretárias da mesa.