Paraquedistas portugueses atacados em Bambari

A Força de Reação Imediata de paraquedistas do Exército Português, segundo informação do Estado-Maior-General das Forças Armadas, esteve "novamente envolvida em intensos confrontos ontem ao início da tarde", na sequência de um "ataque à esquadra policial no centro da cidade de Bambari", localidade a 400 km da capital do país, Bangui.



O comunicado refere que "no percurso entre o acampamento onde se encontram atualmente os militares portugueses e o local do incidente, os paraquedistas foram recebidos por intenso fogo opositor de várias direções e no local entraram em combate com elementos de grupos armados".

No relato sobre os combates é explicado que "muitos civis afetos aos atacantes" criaram barreiras, "deitando-se no chão para obrigar as viaturas a pararem para depois serem batidas por fogo de armas ligeiras dos dois lados do itinerário".

Os militares ocuparam posições dentro do quartel da "Gendarmerie" e, nesse ponto, responderam ao fogo

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever



O comunicado esclarece que as unidades de paraquedistas conseguiram "empurrar os elementos dos grupos armados das duas fações (Anti-balaka e ex-Seleka), para a periferia da cidade".

Várias viaturas portuguesas foram atingidas e danificadas

APOIO DO PAQUISTÃO

O Estado-Maior-General das Forças Armadas informa que esta "operação foi apoiada por um helicóptero do Paquistão, também ao serviço das Nações Unidas, onde embarcaram atiradores dos paraquedistas portugueses, tendo a sua ação sido coordenada pela equipa de controladores aéreo tático avançados da Força Aérea portuguesa".

HELICÓPTERO FOI ATACADO



"Cerca de 60 elementos armados que se dirigiam para o centro da cidade, para reforçar o grupo que atacava a esquadra da "Gendarmerie", abriram fogo sobre o helicóptero, tendo sido necessário, em último recurso, usar a força para responder ao fogo e impedir o avanço para Bambari", refere o comunicado

COMBATES DURARAM CINCO HORAS



"Os combates com os dois grupos duraram cerca de 5 horas, tendo a ação dos militares portugueses sido crucial na limpeza da área e no reforço de posições defensivas junto ao centro da cidade e da ponte de acesso a Bambari, impedindo assim a entrada para o centro da cidade de elementos armados Anti-balaka"

Não há ocorrências a registar entre os militares portugueses, encontrando-se todos em segurança

Na terça-feira, uma patrulha militar portuguesa na República Centro-Africana (RCA) foi na terça-feira atacada por "elementos armados" com os quais trocou tiros na localidade de Bambari, a 400 quilómetros da capital

Segundo o EMGFA, pelas 17:30 de terça-feira, a patrulha ao serviço da missão das Nações Unidas naquele país envolveu-se em confrontos com elementos armados "que atacaram os capacetes azuis no local, tendo ocorrido troca de tiros".

O Estado-Maior acrescentou que "elementos da população" apedrejaram a patrulha e as viaturas em que seguiam, provocando ferimentos ligeiros na perna a um militar português atingido por uma pedra, que foi observado pela equipa médica e se encontra bem.