ATUALIZADA Circulação rodoviária complicada este fim da tarde de domingo

O trânsito nos acessos e na ponte 25 de Abril está este domingo bastante complicado, com filas de trânsito com alguns quilómetros e uma espera prolongada. Segundo fonte da Divisão de Trânsito da PSP, um condutor sofreu uma paragem cardiorrespiratória e teve de ser assistido no local.

Cerca das 18:00, de acordo com esta fonte, estiveram cortadas duas faixas de rodagem no sentido Sul/Norte e uma no sentido Norte/Sul.

A circulação foi reposta em todas as vias cerca de meia hora depois, começando o trânsito a normalizar lentamente a partir dessa altura.