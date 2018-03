Pub

Um pai de 33 anos e uma filha de 13 anos perderam hoje a vida num acidente que ocorreu esta madrugada perto da localidade de Santo Estevão, concelho de Chaves

Segundo a fonte da GNR, uma mulher de 33 anos, a mulher e mãe da criança, ficou com ferimentos ligeiros na sequência deste despiste.

O comandante dos bombeiros Flavienses, José Lima, disse à agência Lusa que o óbito do pai foi confirmado no local e que a filha entrou em paragem cardiorrespiratória e morreu a caminho do hospital.

Segundo o responsável, o automóvel terá entrado em despiste e embateu contra uma árvore.

O acidente ocorreu no cruzamento de Santo Estevão, na Estrada Nacional 103, ao quilómetro 107 Facebook

O alerta foi dado às 02:48 e para o local foram mobilizados 13 operacionais, entre bombeiros, INEM e GNR, e cinco viaturas.

A GNR vai proceder agora à investigação das causas do acidente.