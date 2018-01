Pub

Homem manteve a criança à tona da água até chegarem os meios de socorro

Um menino de sete anos caiu este domingo num poço de 20 metros, com água, no Vale da Figueira, na zona de Portimão. O pai atirou-se para o mesmo poço para tentar salvar a criança e conseguiu mantê-la segura até à chegada dos meios de salvamento.

De acordo com fonte oficial dos Bombeiros de Portimão, "o alerta foi recebido às 15:45", tendo os "primeiros meios chegado às 15:56". Nove minutos depois o menino foi retirado do poço, "num salvamento feito com cordas", e quinze minutos depois o pai foi retirado do poço.

Também foi prestada assistência a um familiar, que estava no local, por estar em estado de choque, e que acabou por ser encaminhado para o Hospital de Portimão.

O menino de sete anos e o pai, ambos feridos leves, com apenas algumas escoriações e vistos por precaução, foram levados ao mesmo hospital.

No local estiveram "20 operacionais e 10 veículos do INEM, bombeiros e GNR, além de um psicólogo do INEM para acompanhar os familiares".

"Quando os bombeiros chegaram ao local eles estavam os dois no interior do poço. O pai é que aguentou a criança até à chegada dos meios", acrescenta a mesma fonte.