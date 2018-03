Pub

Saíram 61 milhões de euros em Lousado, Famalicão. Pároco colocou o IBAN no jornal da paróquia

Eusébio Esteves Baptista, pároco de Lousado, em Vila Nova de Famalicão, recorreu ao Boletim Paroquial que foi distribuído nas missas do passado domingo para pedir ajuda... ao vencedor do Euromilhões.

O sacerdote, que é também o responsável pelo jornal, refere que nos últimos dias se falou de Lousado "pelos melhores motivos". "É que alguém encontrou a sorte (a máquina é que lhe deu a sorte) de acertar na chave do 1.º prémio do euromilhões. Muitos milhões", escreveu, explica o diário O Minho.

Eusébio Esteves Baptista apela assim ao "altruísmo" da pessoa que venceu 61 milhões de euros com um boletim registado no Café Ribeiro, na mesma freguesia.

No "convite" publicado no Boletim Paroquial, o sacerdote deixa ainda o IBAN, para que o novo milionário possa fazer a transferência do donativo.

"Será que o feliz 'sortudo' vai ter um gesto de altruísmo em oferecer uma dádiva a esta paróquia de Lousado?", questiona Eusébio Esteves Baptista.

O JN explica ainda que o vencedor do prémio do Euromilhões será um jovem que trabalha numa fábrica de pneus e que estará com baixa médica.