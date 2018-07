Ovar é melhor alternativa que Tancos, diz Azeredo Lopes

O ministro da Defesa privilegia Ovar no novo dispositivo da Força Aérea em detrimento de Tancos, no quadro das alterações impostas pela abertura da base do Montijo à aviação civil. "Já estamos perto da solução" a aprovar, adianta Azeredo Lopes ao DN.

Questionado sobre um processo que levou a Força Aérea a apresentar este ano um segundo estudo sobre as implicações do futuro aeroporto complementar de Lisboa, Azeredo Lopes não hesitou: "Prefiro uma solução mais equilibrada territorialmente" e que favoreça "uma maior representatividade" do ramo "junto da população", desde logo porque essa maior proximidade reforça a perceção de segurança dos cidadãos.

Ao contrário do primeiro estudo (2017), onde a Força Aérea propunha a reativação da base aérea de Tancos como elemento central da reforma do seu dispositivo de forças, o novo documento indica o Aeródromo de Manobra nº1 - a 30 quilómetros do Porto - como base dos meios aéreos médios e pesados de combate aos fogos. Essa opção é complementada com o envio para Beja das esquadras de transporte (C-130 e C-295).

O referido equilíbrio territorial decorre do alargamento da presença da Força Aérea ao norte do país, sendo que Ovar - ao contrário de Tancos - ocupa uma posição central face às regiões (norte e centro) onde ocorrem mais incêndios.

"A função do Governo é garantir que tudo funcione de forma harmoniosa", num processo complexo que envolve compatibilizar as obras no Montijo com as que precisam de ser feitas nas infraestruturas da Força Aérea que irão receber o que está naquela base aérea, enfatizou ainda Azeredo Lopes.